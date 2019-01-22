2019-01-22T14:52:29+03:00
Общество

Метрополитен Екатеринбурга потратит два миллиона на новые поручни для эскалатора

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Метрополитен планирует закупить 469 погонных метров поручнейМетрополитен планирует закупить 469 погонных метров поручнейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Подземка Екатеринбурга ищет подрядчика, который заменит в метро поручни эскалатора. Как сообщается на сайте госзакупок, метрополитен планирует закупить 469 погонных метров поручней и потратить на это 1,9 миллиона рублей.

- Поручень для эскалаторов должен быть резинотканевый, армированный металлокордом. Ширина должна составлять 98+0,2 миллиметра, высота - 37,7±0,1 миллиметра. Также поручень должен работать при температуре до -5 градусов, - говорится в техзадании.

Победителя тендера определят 24 января.

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