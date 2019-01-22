На трассе Екатеринбург-Тюмень в лобовом столкновении погибли три человека

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-22T14:33:24+03:00

Один из водителей во время обгона выехал на встречную полосу

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На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП. На 190 километре Volkswagen Polo во время обгона потерял управление, выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan. В результате лобового столкновения погибли три человека.

Фото: ГИБДД Свердловской области

- На месте происшествия погибла пассажирка Renault, которая находилась на переднем сидении, а также оба водителя 31 года и 69 лет. Еще одна пассажирка Logan, сидевшая сзади, доставлена в больницу Талицы, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Для установления точных причин аварии начато расследование. По его окончании будет принято мотивированное решение.