На трассе Екатеринбург-Тюмень в лобовом столкновении погибли три человека
На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП. На 190 километре Volkswagen Polo во время обгона потерял управление, выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan. В результате лобового столкновения погибли три человека.
Фото: ГИБДД Свердловской области
- На месте происшествия погибла пассажирка Renault, которая находилась на переднем сидении, а также оба водителя 31 года и 69 лет. Еще одна пассажирка Logan, сидевшая сзади, доставлена в больницу Талицы, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Для установления точных причин аварии начато расследование. По его окончании будет принято мотивированное решение.