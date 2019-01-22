Стало известно возможное местонахождение пропавших туристок

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-22T14:07:30+03:00

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Сегодня стало изветсно возможное местонахождение пропавших туристок - Елены Подкорытовой и Елены Осиповой. Женщины потерялись в Уральских горах 19 января, но 21 числа выходили на связь и передали свои координаты.

- Одна из женщин сообщила, что находится в заброшенном поселке староверов. Вокруг старенькие хижины и деревянные идолы, - сообщили на базе отдыха «Серебрянский Камень», где сейчас находится штаб МЧС. - Сейчас мы опрашиваем местных жителей. Пока никто не может соориентироваться, что это за поселок. И существует ли он вообще.

К расследоваению инцидента подключились и следователи. Мы следим за поисками в режиме онлайн.