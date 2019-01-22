Уральская сирота засудила Минстрой за четырехлетнее ожидание квартиры

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-22T12:02:59+03:00

Каждый год очередь девушки не приближалась, а, наоборот, становилась все дальше

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Суд оштрафовал свердловской Минстрой за несвоевременое предоставление квартиры сироте. Юлия должна была получить квартиру в Екатеринбурге еще в 2014 году. Не получив жилье, девушка пошла в суд, и служители Фемиды обязали министерство купить для сироты не менее 16 «квадратов» жилплощади.

Однако квартиру Юлии так и не дали. В конце 2015 девушка отправилась к приставам. С Минстроя за неисполнение решения суда взыскали сбор, но и после этого в ведомстве не поспешили заселить сироту.

При этом очередь девушки не приближалась, а с каждым годом отдалялась: в 2014 году Юлия была на 182 месте, в 2015 - на 209, в 2016 года - на 218. Правда, в конце 2018 года очередь на жилье существенно продвинулась, уралочка переместилась на 70-ю строчку.

В Минстрое уверяли, что свободных квартир сейчас нет, строительство жилья ведется в рамках выделенных лимитов. Однако, по статистике, с 2015 по 2018 год «Фонд жилищного строительства» заключил контракты на 479 квартир детям-сиротам. Но часть аукционов была анулирована из-за отсутствия заявок.

Устав ждать, девушка подала иск в Свердловский облсуд с требованием взыскать с Минстроя компенсацию за нарушение исполнение решения суда.

- Принимая во внимание практику Европейского Суда по правам человека, обстоятельства дела, его продолжительнсть, суд определил размер компенсации в 60 тысяч рублей, - рассказала в пресс-службе облсуда. - При этом за девушкой остается право подать иск в рамках гражданского судопроизводства о возмещении имущественного вреда, так как на протяжении трех лет ей приходится арендовать жилье.