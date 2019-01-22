2019-01-22T11:34:06+03:00
Общество

Стартовал прием заявок для участия в Ural Music Night

В этом году в Екатеринбурге пройдет юбилейный - пятый - музыкальный фестиваль
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Прием заявок продлится до 15 мартаПрием заявок продлится до 15 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Организаторы Ural Music Night начали принимать заявки на участие в фестивале 2019 года. «Уральская ночь музыки» пройдет 28 июня и станет юбилейной - пятой - по счету.

- Ночь музыки вновь превратит Екатеринбург в большую музыкальную платформу. Более 100 учреждений, расположенных вдоль проспекта Ленина в шаговой доступности друг от друга, станут концертными площадками для 2000 музыкантов, выступающих в 60 жанрах и стилях, - говорят организаторы.

Прием заявок продлится до 15 марта. Чтобы подать ее, необходимо заполнить анкету на официальном сайте фестиваля. Раз в неделю организаторы будут обновлять список групп, подавших заявку.

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