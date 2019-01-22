«Это не духовность - это просто бизнес»: рэпер Наум Блик снял клип в защиту сквера у театра Драмы

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-22T11:23:22+03:00

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Поэт и рэпер из Екатеринбурга встал на защиту сквера возле театра Драмы, записал про него свой новый трек. На месте зеленых насаждений в ближайшие годы планируется построить храм Святой Екатерины.

- Если ради храма надо все грамить здесь - это не духовность, это просто бизнес. Жесть и показуха, заблужденье духа, в головах разруха, усыпленье слуха, - говорит в тексте Блик.

Кроме того музыкант призывает людей не молчать и присоединиться к флэшмобу, который он запустил - #скверубыть. Поддержать его можно простым репостом клипа или же записать свое видео, сняв ролик про любую вырубку насаждений ради домов, церквей или торговых центов.

Наум Блик снял клип в защиту сквера в Екатеринбурге.Поэт выразил свою гражданскую позицию. Видео: страница Наума Блика в Facebook

- Никакими благими намерениями нельзя оправдать уничтожение деревьев ради камней. Сквера в центре душного мегаполиса ради пятого храма в радиусе километра. Это не угодно Богу. Не зря же предки говорили: «Церковь не в брёвнах, а в рёбрах», - сказал рэпер. - Очевидно, что храму святой Екатерины необходимо другое место! И у города оно найдётся, нужно только захотеть. Но равнодушие горожан - это бензопила в руках застройщиков.