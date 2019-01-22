2019-01-22T10:50:16+03:00
Происшествия

К расследованию пропажи туристок в уральских горах подключились следователи

Женщин ищут с 19 января
Олег Галимов
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Женщины выходили на связь утром 21 января. Фото: соцсетиЖенщины выходили на связь утром 21 января. Фото: соцсети
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К поискам туристок Елены Подкорытовой и Елены Осиповой подключился Следственный комитет. В данный момент силовики помогают спасателям в обследовании горной местности.

- Следственным отделом по городу Краснотурьинск СК России по Свердловской области организована доследственная проверка сообщения о безвестном исчезновении двух туристок на территории городского округа Карпинск, - отметили в СУ СКР по Свердловской области. -В настоящее время сотрудниками СКР совместно с представителями МЧС, полиции, волонтёрами и охотниками принимается комплекс мероприятий по установлению точного местонахождения пропавших туристок. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

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Новости 24
Стало известно возможное местонахождение пропавших туристок
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