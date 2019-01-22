Свердловская пригородная компания требует от Минфина 85 миллионов рублей
Арбитражный суд рассмотрит иск 5 февраля
Финансовые потери, по мнению железнодорожников, возникли из-за решений областных властейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская пригородная компания намерена судиться с областным Министерством финансов. В иске, поданном в свердловский Арбитраж 25 декабря, организация требует от ведомства 85 миллионов рублей.
Именно во столько пригородная компания оценила разницу в тарифах, которые утвердила РЭК, и своими реальнными затратами.
Финансовые потери, по мнению железнодорожников, возникли из-за решений областных властей, поэтому возместить ущерб должны тоже они.
Рассмотрение дела назначено на 5 февраля.