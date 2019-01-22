2019-01-22T09:37:23+03:00
Общество

Тагильских школьников начнут кормить кулинарными шедеврами из магаданской рыбы

Морепродукты будут завозить в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанным между областями
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего ТагилаФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле презентовали меню школьника XXI века. Оно разработано для учащихся 28 школ и 80 детских садов города. Блюда готовят не только с учетом пользы для детей, но и следят за вкусом и популярностью у школьников.

- Для школ разработано 14-дневное меню с двумя «рыбными днями», - рассказала директор филиала компании «Кейтеринбург», отвечающей за рацион, Зульфия Комлева. - Так как современные дети плохо едят рыбу, наши технологи придумывают привлекательные блюда: рыбное суфле, рулеты, рыбные котлеты с различными добавками. Поддерживать высокое качество помогает выбор сырья. С недавнего времени рыба в школьные столовые поступает напрямую из Магаданской области.

Поставка рыбы идет в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между двумя областями. По словам школьных работников, после изменения меню, в столовой стали питаться 90% учеников.

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