Бывший вице-мэр Екатеринбурга устроился на Уралмашзавод

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-22T09:24:36+03:00

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Бывший первый зам главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко стали генеральным директором индустриального парка «Уралмаш».

Предприятие управляет имущественным комплексом УЗТМ, который расположен на территории в 300 гектаров. Теперь Кожемяко предстоит координировать работы других дочерних структур компании, в том числе «Энергоснабжающей компании» и «Водоканала-59», а также привлекать инвесторов и арендаторов, сообщает пресс-служба Уралмашзавода.

Отметим, что осенью 2018 года Алексей Кожемяко был одним из основных претендентов на должность мэра Екатеринбурга. Его считали ставленником старой команды администрации. Однако конкурсный отбор чиновник не прошел, сохранив при этом свой пост в мэрии после выборов.

Из администрации Алексей Кожемяко ушел 17 января 2019 года по собственному желанию.