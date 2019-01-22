2019-01-22T08:08:27+03:00
Общество

Алиментщик из Екатеринбурга полмесяца прятался от приставов в стационаре больницы

Так мужчина хотел избежать ареста за долги
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Недюжинную смекалку проявил отец-алиментщик из Екатеринбурга. Мужчина задолжал двум своим детям 200 тысяч рублей, за что получил 10 суток административного ареста. Однако когда горе-родителя доставили в спецприемник для отбывания наказания, тот сказался больным и попросил вызвать «скорую».

- Медицинские работники были вынуждены госпитализировать должника для обследования и возможного лечения. Таким образом, вместо 10 суток ареста алиментщик провел две недели в больничной палате, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Мужчина надеялся, что «проблемы» со здоровьем помогут ему избежать наказания, но не тут-то было. После выписки пациента приставки нагрянули к нему домой, чтобы наконец отправить отбывать срок. И снова должник устроил игру в прятки, укрывшись в подполе.

В ходе осмотра жилища приставы все же вычислили мужчину. Ближайшие 10 суток он проведет под арестом.

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