2019-01-22T08:10:55+03:00
Происшествия

На серовском заводе слесарю пробило голову печной заслонкой

У мужчины сломаны кости черепа и обе челюсти
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в областную больницуВ тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в областную больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередная смена для работника серовского металлургического завода закончилась для него тяжелейшими и травмами и больничной койкой. Трагедия произошла, когда 35-летний слесарь-ремонтник участка доменных печей осматривал скиповую яму для хранения произвосдвтенных материалов.

- Мужчина в доменном цехе завода на участке загрузки печи № 5 при осмотре скиповой ямы получил удар заслонкой по голове, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - У пострадавшего предварительно диагностированы множественные переломы костей черепа и лицевых костей, перелом нижней и верхних челюстей.

Сейчас заводчанин находится в Свердловской областной больницу, его состояние оценивается, как тяжелое. На предприятии тем временем начата прокурорская проверка.

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