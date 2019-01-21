«У нее панический страх»: Наргиз нашла способ защититься от надоевших поклонников

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-21T17:01:13+03:00

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Певица Наргиз Закирова несколько лет назад не могла собрать на своих концертах и половины зала. Звездой она стала после того, как ее заметил музыкальный продюсер Максим Фадеев. О том, как изменилась эстрадная исполнительница, и почему ее никто не слушал много лет, Eg.ru рассказал организатор гастролей Сергей Лавров.

Публика плевалась

На публичную дискуссию Лаврова вызвала сама Наргиз, осыпав его нецензурной бранью. Когда организатор попенял певице на ее пристрастие к алкоголю, она в ответ обвинила его в плохой организации гастролей.

- Лавров умолял моего бывшего концертного директора провезти нам по двум городам. Согласились. Самого Лаврова не было, работали его люди. Первое ощущение: они наш райдер в глаза не видели. Один из них заявил начало концерта в 18 часов, второй - в 19 часов. Я извинилась перед публикой за то, что меня час в зале ожидали, - рассказывает Нагриз.

Лавров не стал затягивать с ответом. По его словам, он сделал певице сотни концертов, никого не умоляя, а напротив внимая мольбам представителей певицы.

- Я обзвонил города и навел справки, как у них продавалась Наргиз. Оказалось, ее первый гастрольный тур после проекта «Голос» прошел с мегааншлагами. Но у нее не было своего репертуара. Она перепевала какие-то американские песни, которые в нашей глубинке были никому не нужны. Публика после концертов плевалась, - говорит Лавров.

На пьедестал славы певицу возвел Максим ФадеевФото: Евгения ГУСЕВА

По словам организатора, во время второго тура Наргиз собирала по 100-200 человек в зале, и денег с билетов едва хватало, чтобы заплатить за аренду, звук и свет.

- Певица вела себя, как шелковая, была готова ехать в одном автобусе с музыкантами, лишь бы Лавров дал ей возможность выступать, - говорит организатор гастролей, который в итоге поддался уговорам.

Даже на сцене бухала и боялась поклонников

Ситуация изменилась, когда Наргиз заметил продюсер Максим Фадеев, написавший ей ряд хитов и даже спевший с ней дуэтом. Именно тогда она сильно изменилась и ей «напрочь сорвало крышу».

- Она поймала «звездную болезнь», стала беспробудно бухать. Даже на сцене не расставалась с бутылкой вискаря. Требовала, чтобы вопреки закону о запрете курения в общественных местах ей позволяли дымить за кулисами и в гостиничных номерах. Так как это было прописано в ее райдере, нам ничего не оставалось, как каждый раз договариваться с пожарными или платить за нее штрафы, - вспоминает Лавров.

Но самое забавное, что певица с каждым днем все больше боялась … собственных поклонников, от общения с которыми ей пришлось оградиться телохранителем.

Певица, по словам ее окружения, любит выпитьФото: Борис КУДРЯВОВ

По словам организатора гастролей, фанаты вызывают у Наргиз панический страх. Мало этого, на нанятых охранниках певица срывает всю злобу. Так, полтора месяца назад Наргиз утроила скандал в Екатеринбурге, когда охранник при посадке в машину, сначала поспешил открыть багажник ее любовнику, технику Антону Ловягину, а уже потом – дверь певицы.

А еще, по словам Лаврова, певица ездит на машине только в лежачем состоянии, потому что часто бывает … подшофе. И скандал в Екатеринбурге – отнюдь не единственный во время гастролей по России.

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