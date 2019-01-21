В Каменск-Уральском для первоклассницы урок физкультуры закончился сотрясением мозга

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-21T17:03:03+03:00

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В Каменск-Уральской школе № 40 обычный урок физкультуры у начальных классов обернулся травмой ребенка. На занятии дети, как это водится, не только выполняют задания, учителя, но и дурачатся. Один из мальчишек-первоклашек бросил в одноклассницу волейбольный мяч, девочка не успела увернуться, и получила удар по голове.

- Со слов матери, после жалоб дочь на головную боль ребенка осмотрел школьный медик, после чего классный руководитель попросил женщину забрать дочь из школы. В течение дня девочка продолжала жаловаться на боль, в связи с чем была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала ребенка в больницу, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас первокласница проходит стационарное лечение. У нее предварительно диагностировали сотрясение мозга. Тем временем в школе началась прокурорская проверка.