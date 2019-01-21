2019-01-21T15:08:40+03:00
Происшествия

Житель Кировграда во время застолья убил гостя, приревновав его к жене

Потерпевший пытался спастись бегством, но хозяин квартиры бросился за ним в погоню
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Кировграде будут судить ревнивца, убившего своего гостя. 46-летнего мужчину признали виновным в умышленном причиненим тяжкого вреда, повлекшем смерть.

Трагедия произошла во время застолья в квартире, где подсудимый проживал с супругой. Все трое прилично выпили, и в какой-то момент хозяин решил, что гость заигрывает с его женой. Разозлившись, мужчина схватил нож и ударил им оппонента в грудь, живот и руку.

- Потерпевший попытался покинуть место происшествия, однако злоумышленник догнал его в подъезде дома и нанёс еще один удар ножом в область живота. Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Он скончался на следующий день, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Суд приговорил ревнивого супруга к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

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