2019-01-21T14:40:42+03:00
Происшествия

Дантисту-взрывателю из Екатеринбурга продлили арест на три месяца

Мужчина пробудет под стражей до 16 апреля
Лев Истомин
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Женщина серьезно пострадала от взрыва и сильно испугалась. Фото: паблик Инцидент ЕкатеринбургЖенщина серьезно пострадала от взрыва и сильно испугалась. Фото: паблик Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге суд продлил арест до 16 апреля мужчине, которого подозревают в покушении на убийство местной жительницы с использованием самодельного взрывного устройства.

Преступный инцидент произошел 16 октября прошлого года во дворе девятиэтажки по улице Чкалова. Там 63-летняя пенсионерка, которая работала мастером ЖЭУ, взяла пакет возле урны, после чего находка взорвалась у нее в руках. Женщина получила серьезные травмы и долго восстанавливалась после ЧП.

Расследуя этот случай, следователи опросили больше тысячи человек и провели множество оперативных мероприятий. Все это позволило сыщикам выйти на организатора и исполнителя преступления. Непосредственным организатором взрыва стал 27-летний врач-стоматолог, а исполнителем - 28-летний мужчина.

Мужчина полностью признал свою вину. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Мужчина полностью признал свою вину. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

- В середине сентября дантист попросил знакомого вернуть 100 тысяч рублей, которые последний занимал на покупку автомобиля, но у того не было денег. Тогда стоматолог предложил приятелю в счет долга напугать свою сожительницу - применить самодельное воспламеняющееся устройство, когда та будет проходить мимо, - добавил полковник Горелых.

Однако в плане произошел сбой: пакет заметила соседка - мастер ЖЭУ. Чтобы уничтожить улику, дантист дал отмашку привести устройство в действие. Женщина чудом осталась жива.

- В зависимости от роли каждого из сообщников им предъявлено обвинение в приготовлении и покушению на убийство, а также в организации этих преступлений. Назначен комплекс необходимых экспертиз, - рассказали в СК СКР по Свердловской области.

Горе-врач вину признал и сказал, что на поступок его толкнули частые ссоры с возлюбленной. Подозреваемому грозит срок от 5 до 8 лет лишения свободы.

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