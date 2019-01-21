СЕГОДНЯ 14:13 2019-01-21T14:44:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Университет бизнеса банка УРАЛСИБ подвел итоги работы в 2018 году. Бесплатный образовательный проект, стартовавший в марте 2017 года, стал популярной обучающей площадкой, помогающей начинающим и опытным предпринимателям получать необходимые знания для старта и развития своего дела. Преподаватели университета - профессиональные коучи и успешные бизнесмены.

С момента запуска проекта более 120 тысяч человек посетили раздел университета на сайте банка. При этом на конец 2018 года количество слушателей удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

На сегодняшний день в копилке университета бизнеса свыше 130 семинаров, более 100 из них прошли в онлайн-формате. В 2018 году университет провел 59 вебинаров, в ходе которых студенты смогли задать свои вопросы в чате непосредственно во время эфира. В числе самых популярных видео прошлого года: «115-ФЗ. Как избежать блокировки расчетного счета» Дмитрия Кваши, «Имидж голоса для успешного руководителя» Ольги Ходаковой и «Маркетинговая упаковка бизнеса» Михаила Колмакова.

В 2018 году университет бизнеса провел 9 очных мероприятий, которые посетили 850 предпринимателей. Среди них 3 открытых конференций «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес», на которых клиенты смогли познакомиться с лайфхаками по продвижению и управлению бизнесом, открыть для себя секреты по оптимизации налогов, принять участие в мастер-классах по настройке нового канала продаж и клиентскому сервису. Практикумы для предпринимателей пользуются особой популярностью, и среднее количество слушателей на каждом из них составляет 140 человек. В 2019 году университет продолжит проводить конференции в очном формате, ближайшие практикумы запланированы на конец февраля - начало марта 2019 года в Челябинске и Екатеринбурге.

Большая часть слушателей онлайн-семинаров - жители России. В Топ-5 регионов входят Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород. Наиболее многочисленная возрастная группа слушателей - от 25 до 34 лет, вторая по численности - аудитория в возрасте 35 - 44 лет.

В 2018 году работа Университета бизнеса банка УРАЛСИБ была по достоинству оценена профессиональным сообществом. В мае банк УРАЛСИБ стал лауреатом конкурса «Лучшая банковская программа для МСП - 2018» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса». Награда была присуждена в рамках ежегодной Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой меркурий». Организаторами выступили Торгово-промышленная палата РФ при поддержке Ассоциации российских банков.