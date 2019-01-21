2019-01-21T14:45:23+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле задержали мирно спящего грабителя таксистки

Мужчина отобрал у женщины мобильный телефон и пошел домой отдыхать
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Горе-пассажиру грозит до пяти лет трудотерапии или реальный срок до семи летГоре-пассажиру грозит до пяти лет трудотерапии или реальный срок до семи летФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Полицейские Нижнего Тагила по горячим следам поймали местного жителя, ограбившего таксистку. Пассажир был нетрезв и, прежде чем ехать по маршруту, попросил водителя остановиться у кабака.

Женщина согласилась, но когда поездка продолжилась, клиент вдруг признался, что платить ему нечем, при этом настаивал заехать в еще одно увеселительное заведение. Однако водитель отказалась продолжать маршрут бесплатно - начался конфликт. А после словесной перепалки пьяный пассажир выхватил у женщины мобильник, выскочил из машины и убежал.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на 30-летнего жителя микрорайона Выя, ранее судимого за серию краж и освободившегося и два года назад, - рассказали в пресс-группе МУ МВД РФ «Нижнетагильское». - Его задержали дома, он отсыпался после бурного распития алкоголя. Похищенный телефон был при нем.

На мужчину завели уголовное дело, на этот раз ему грозит до пяти лет трудотерапии или реальный срок до семи лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С февраля «Орел и решку» будет вести житель Екатеринбурга
«У нее панический страх»: Наргиз нашла способ защититься от надоевших поклонников
В Каменск-Уральском для первоклассницы урок физкультуры закончился сотрясением мозга
Отлавливать в Екатеринбурге бездомных псов снова будет «Спецавтобаза»
Житель Кировграда во время застолья убил гостя, приревновав его к жене
Дантисту-взрывателю из Екатеринбурга продлили арест на три месяца
«Это ущемление прав граждан»: депутат Гордумы Екатеринбурга просит мэра вернуть 024 маршрут
Университет бизнеса банка УРАЛСИБ подвел итоги работы в 2018 году
В Новоуральске напавшего на полицейского мужчину отправили в психушку
Свердловское отделение «Единой России» проверит столичное руководство
В Екатеринбурге разработают новые культурные проекты для всей страны
Гордума Екатеринбурга рассмотрит три вопроса после каникул
На этой неделе в Екатеринбург придут морозы
Для борьбы со снегопадом на свердловские трассы вышли 300 уборочных машин
В Кушве оштрафован детский сад, где детей кормили просроченной курицей
Гонщики, которым запретили соревнования на Балтыме, взялись за патрулирование озера
На Урале накажут компании, которые не хотели брать на работу беременных и водителей без машины
Потерявшиеся на севере Свердловской области туристы вышли на связь
В Верхней Пышме судебные приставы закрыли опасный завод
В Екатеринбурге из-за кучи мусора загорелся центральный офис СКБ-Банка
Возле АЗС на Сибирском тракте столкнулись три легковушки
Пропавшая в Большом Истоке школьница нашлась
Под Сысертью во время выгула собаки пропала 15-летняя школьница
В Екатеринбурге на Объездной дороге разбился молодой таксист
Уральца за чтение и тренировки отпустили из колонии домой
«У нас есть больше, чем победа»: экипаж Сергея Карякина вернулся из Перу в Екатеринбург