В Нижнем Тагиле задержали мирно спящего грабителя таксистки

СЕГОДНЯ 13:43 2019-01-21T14:45:23+03:00

Горе-пассажиру грозит до пяти лет трудотерапии или реальный срок до семи лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Полицейские Нижнего Тагила по горячим следам поймали местного жителя, ограбившего таксистку. Пассажир был нетрезв и, прежде чем ехать по маршруту, попросил водителя остановиться у кабака.

Женщина согласилась, но когда поездка продолжилась, клиент вдруг признался, что платить ему нечем, при этом настаивал заехать в еще одно увеселительное заведение. Однако водитель отказалась продолжать маршрут бесплатно - начался конфликт. А после словесной перепалки пьяный пассажир выхватил у женщины мобильник, выскочил из машины и убежал.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на 30-летнего жителя микрорайона Выя, ранее судимого за серию краж и освободившегося и два года назад, - рассказали в пресс-группе МУ МВД РФ «Нижнетагильское». - Его задержали дома, он отсыпался после бурного распития алкоголя. Похищенный телефон был при нем.

На мужчину завели уголовное дело, на этот раз ему грозит до пяти лет трудотерапии или реальный срок до семи лет.