2019-01-21T12:33:42+03:00
Общество

В Новоруальске напавшего на полицейского мужчину отправили в «психушку»

У дебошира диагностировали психическое заболевание
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина невменяемСудебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина невменяемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новоуральске вынесли приговор местному жителю, набросившемуся на полицейского. Мужчина ударил одного из инспекторов ППС, когда наряд прибыл на вызов к дому на улице Гастелло. Дебоширу грозила уголовная ответственность, однако обвиняемому удалось ее избежать.

- В отношении мужчины была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он имеет психическое заболевание, не позволяющее ему осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим мужчина признан невменяемым, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Суда назначил уральцу принудительное лечение в стационаре психиатрической клиники.

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