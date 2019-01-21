В Новоруальске напавшего на полицейского мужчину отправили в «психушку»
В Новоуральске вынесли приговор местному жителю, набросившемуся на полицейского. Мужчина ударил одного из инспекторов ППС, когда наряд прибыл на вызов к дому на улице Гастелло. Дебоширу грозила уголовная ответственность, однако обвиняемому удалось ее избежать.
- В отношении мужчины была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он имеет психическое заболевание, не позволяющее ему осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим мужчина признан невменяемым, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Суда назначил уральцу принудительное лечение в стационаре психиатрической клиники.