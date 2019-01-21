2019-01-21T11:58:47+03:00
Политика

Свердловское отделение «Единой России» проверит столичное руководство

Центральная комиссия проведет ревизию документов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В свердловском отделении «Единой России» осенью пройдет масштабная проверка. С ревизией в местную ячейку приедут однопартийцы из Москвы. Столичное руководство проверит порядок ведения документации.

- Центральная комплексная комиссия в общей сложности проверит 27 региональных отделений. В свердловском проверка назначена на сентябрь, - говорится на сайте ячейки.

Проверка будет носить плановый характер - традиционно она проходит раз в три года.

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