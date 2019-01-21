Свердловское отделение «Единой России» проверит столичное руководство
Центральная комиссия проведет ревизию документов
Изменить размер текста:
В свердловском отделении «Единой России» осенью пройдет масштабная проверка. С ревизией в местную ячейку приедут однопартийцы из Москвы. Столичное руководство проверит порядок ведения документации.
- Центральная комплексная комиссия в общей сложности проверит 27 региональных отделений. В свердловском проверка назначена на сентябрь, - говорится на сайте ячейки.
Проверка будет носить плановый характер - традиционно она проходит раз в три года.