2019-01-21T11:28:45+03:00
Звезды

В Екатеринбурге разработают новые культурные проекты для всей страны

С 7 по 9 февраля в Центре культуры «Урал» и Ельцин Центре пройдет II Лаборатория культурных проектов Culturalica
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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В течение трех дней ведущие эксперты России и мира будут обсуждать самые актуальные вопросы современной культуры. Представители власти, бизнеса, ивент-индустрии и городских сообществ разработают новые проекты, которые могут быть реализованы в любой точке страны.

Идея создания глобальной лаборатории принадлежат Управлению культуры Администрации города.

- Три основных принципа предстоящего конгресса - «со-творчество», «со-действие» и «со-веты», - отмечают организаторы. – Мы будем искать идеи, которые сработают, постараемся услышать и правильно понять, чего хотят горожане. Итогом лаборатории станет разработка новых культурных брендов.

Среди спикеров – начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбург Татьяна Ярошевская, заместитель генерального директора по развитию Государственной Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш, директор Ассоциации музеев Амстердама SAM Foundation, директор Amsterdam Heritage Foundation Бьерн Стенверс, художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков и другие.

Программа и регистрация участников - здесь.

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