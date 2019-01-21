Гордума Екатеринбурга рассмотрит три вопроса после каникул
На этой неделе после новогодних каникул начнут работу депутаты Гордумы Екатеринбурга. С 22 по 24 января народные избранники в составе комиссий по городскому хозяйству, бюджету и местному самоуправлению рассмотрят три вопроса на заседаниях.
Сначала депутаты ознакомятся с отчетом о работе городского учреждения «Зеленстрой», которое, в частности, отвечает за вырубку и уход за деревьями на городских улицах.
Депутаты в составе комиссии по местному самоуправлению обсудят возможность введения ежемесячных отчетов в думе о расходовании денег из бюджета на осуществление своих полномочий.
Также комиссия по бюджету обсудит вопрос изменения ставок земельного налога для спортивного объекта «Екатеринбург Арена» и особой экономической зоны «Титановая долина».