Гордума Екатеринбурга рассмотрит три вопроса после каникул

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-21T11:22:55+03:00

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На этой неделе после новогодних каникул начнут работу депутаты Гордумы Екатеринбурга. С 22 по 24 января народные избранники в составе комиссий по городскому хозяйству, бюджету и местному самоуправлению рассмотрят три вопроса на заседаниях.

Сначала депутаты ознакомятся с отчетом о работе городского учреждения «Зеленстрой», которое, в частности, отвечает за вырубку и уход за деревьями на городских улицах.

Депутаты в составе комиссии по местному самоуправлению обсудят возможность введения ежемесячных отчетов в думе о расходовании денег из бюджета на осуществление своих полномочий.

Также комиссия по бюджету обсудит вопрос изменения ставок земельного налога для спортивного объекта «Екатеринбург Арена» и особой экономической зоны «Титановая долина».