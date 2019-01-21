2019-01-21T11:03:20+03:00
Общество

На этой неделе в Екатеринбург придут морозы

Город и дальше будет засыпать снегом
Лев Истомин
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На Урал возвращаются морозыНа Урал возвращаются морозыФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 21 января в Екатеринбурге после недолгой оттепели начнет постепенно холодать. Также в столице Свердловской области продолжатся снегопады.

По данным синоптиков, в понедельник в Екатеринбурге 9 градусов ниже нуля, в регионе – до минус 17. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Во вторник, 22 января, в Екатеринбурге ожидается -9 .. -14 градусов, на севере области до -16 градусов. Днем и вечером будет идти небольшой снег.

В ночь на среду на Среднем Урале похолодает до – 20 градусов, во многих районах региона пройдет снег. До конца рабочей неделе столбики термометров будут держаться на отметках от -13 до – 16 градусов.

Настоящие морозы придут в регион в выходные: в субботу и воскресенье температура опустится до – 20 градусов днем и – 25 градусов по ночам. На следующей неделе морозы в области сохранятся.

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