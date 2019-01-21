Для борьбы со снегопадом на свердловские трассы вышли 300 уборочных машин

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-21T10:40:40+03:00

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В минувшие выходные в Свердловской области заметно прибавилось сугробов. Весь уик-энд в регионе шли снегопады, а в некоторых районах - даже метели.

Традиционно, с ухудшением погоды возрастает количество ДТП. Поэтому для минимизации рисков ЧП на региональные дороги вывели 324 уборочных машины. Расчисткой проезжей части занимались 190 комбинированных машин, 45 самосвалов, 39 грейдеров и 50 тракторов.

- Высота снежного покрова составила от 4 до 5,6 сантиметров. Температура воздуха в период наблюдения составила от -3 до -10 градуса, - рассказали в Департаменте информполитики. - В ближайшие дни осадков в Свердловской области не ожидается, однако к концу недели температура может опуститься до -25 градусов - это может создать аварийно-опасные условия на автодорогах.

Для контроля содержания региональных дорог организована круглосуточная диспетчерская служба. Замечания можно направлять на телефон «горячей линии» (343) 262-50-65 областного управления автодорог.