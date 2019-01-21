2019-01-21T10:17:03+03:00
Общество

В Кушве оштрафован детский сад, где детей кормили просроченной курицей

Дошкольному учреждению придется заплатить 150 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Изначально Роспотребнадзора требовал с детсада 300 тысяч рублейИзначально Роспотребнадзора требовал с детсада 300 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Детский сад Кушвы заплатит крупный штраф за то, что кормил малышей просроченной едой. В ходе плановой проверки прокуратура обнаружила в дошкольном учреждении замороженные тушки кур и репчатый лук с истекшим сроком годности. Кроме того, в холодильнике хранилось сливочное масло с признаками недоброкачественности. Нарушения подтверждены лабораторными исследованиями.

Роспотребнадзор оштрафовал садик на 300 тысяч рублей. Однако учреждение подало жалобу, рассмотерв которую суд снизил сумму выплат в два раза. Но в сдетском саду не согласились и с этим вердиктом и подали апелляцию в областной суд.

- Рассмотрев материалы дела, судья согласилась, что «Детским садом № 61» допущено нарушение технических регламентов, обязательных требований к продукции и процессам ее хранения и реализации, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью детей. Оснований для переквалификации действий суд не нашел, - прокомментировали в пресс-службе облсуда.

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