На Урале накажут компании, которые не хотели брать на работу беременных и водителей без машины

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-21T08:50:51+03:00

Прокуратура по нарушениям вынесла 22 постановления о возбуждении административных дел Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура наказала свердловских работодателей, устроивших дискриминацию при найме новых сотрудников. Надзорное ведомство уличило несколько компаний в некорректных объявлениях вакансий и в итоге вынесла 22 постановления о возбуждении административных дел.

- Работодателями в объявлениях о вакансиях указывались ограничения по возрасту, полу, внешности, отсутствию вредных привычек и беременности, наличию автомобиля или проживанию в районе нахождения работодателя, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Например, екатеринбургское ООО «ЛотЕка» указало в объявлении, что ищет на должность продавца пенсионера без вредных привычек. А ООО «Урал-логистик» были готовы взять на работу водителя только имеющего свой автомобиль. Два ревдинских предпринимателя указали в вакансиях повара мужчин и женщин до 30 лет.

В целях устранения нарушений и выяснения их причин, внесено представление директору регионального Департамента по труду и занятости населения.