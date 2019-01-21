2019-01-21T08:24:02+03:00
Общество

Потерявшиеся на севере Свердловской области туристы вышли на связь

Женщины находятся в районе Кытлыма, сейчас определяется их точное местонахождение
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Спустя двое суток потерявшиеся на севере Свердловской области туристки сами вышли на связь. Женщины позвонили по номеру «112» и сообщили, что им необходима помощь. Екатеринбурженки находятся в районе Кытлыма, сейчас определяется их точное местонахождение. Эвакуировать путешественниц будут бортом МЧС.

- Погодные условия сегодня позволили задействовать для поиска авиацию МЧС России. В районе поиска температура воздуха ночью была -18, днем -13-15, без существенных осадков, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Когда туристки вышли на связь, вертолет Ми-8 со спасателями уже вылетел в район поиска из аэропорта «Кольцово».

Две жительницы Екатеринбурга пропали 19 января. В составе группы из пяти человек они отправились с базы «Серебрянский камень» на Сухогорский камень. Во время спуска с вершины пошел сильный снег, и приятельницы отстали, а потом и вовсе исчезли.

За минувшие сутки спасатели и волонтеры на снегоходах «прочесали» 12 квадратных километров. С родственниками потерявшихся туристов работает психолог МЧС.

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