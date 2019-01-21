В Верхней Пышме судебные приставы закрыли опасный завод
В Верхней Пышме судебные приставы по решению суда приостановили работу ООО, производящего асфальтовую смесь. Оказалось, что на производстве не был составлен и утвержден проект предельно-допустимых выбросов.
Фото: УФССП по Свердловской области
По требованию прокурора служители Фемиды обязали предприятие согласовать с Роспотребнадзором перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, методы их определения, период отбора проб атмосферного воздуха в зоне выбросов предприятия.
Фото: УФССП по Свердловской области
- Также ООО необходимо организовать проведение лабораторного контроля, определяющего уровни физического и биологического воздействия на воздух в зоне влияния выбросов, установить и согласовать классы опасности отходов, оборудовать место временного хранения отходов производства, - сообщили в УФССП по Свердловской области.