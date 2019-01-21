2019-01-21T08:07:56+03:00
Общество

В Верхней Пышме судебные приставы закрыли опасный завод

На производстве не был разработан проект предельно-допустимых выбросов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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В Верхней Пышме судебные приставы по решению суда приостановили работу ООО, производящего асфальтовую смесь. Оказалось, что на производстве не был составлен и утвержден проект предельно-допустимых выбросов.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

По требованию прокурора служители Фемиды обязали предприятие согласовать с Роспотребнадзором перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, методы их определения, период отбора проб атмосферного воздуха в зоне выбросов предприятия.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

- Также ООО необходимо организовать проведение лабораторного контроля, определяющего уровни физического и биологического воздействия на воздух в зоне влияния выбросов, установить и согласовать классы опасности отходов, оборудовать место временного хранения отходов производства, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

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