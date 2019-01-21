В Екатеринбурге из-за кучи мусора загорелся центральный офис СКБ-Банка
Ночью в Екатеринбурге вспыхнул головной офис СКБ-Банка на улице Куйбашева, 75. В результате возгорания оказались повреждены мебель и бытовая техника в фойе на первом этаже. Кроме того, в момент ЧП в здании находились охранники банка.
Фото: служба спасения "Сова"
- Площадь пожара составила 10 квадратных метра. Возгорание произошло, вероятно, из-за скопления мусора, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Находившиеся в здании сотрудники кредитной организации были эвакуированы, никто не пострадал.
Фото: служба спасения "Сова"
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Спустя десять минут пожарные ликвидировали открытый огонь, а еще через два часа завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.