Возле АЗС на Сибирском тракте столкнулись три легковушки
К счастью, из людей в аварии никто не пострадал
Фото: служба спасения "Сова"
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На Сибирском тракте минувшей ночью произошла массовая авария. На скользской дороге занесло и начало мотать в разные стороны вазовскую «девяносто девятую». Водитель всячески старался выровнять ход лешковушки, но ДТП избежать не удалось.
Фото: служба спасения "Сова"
- «ВАЗ-2199» двигался по Сибирскому тракту со стороны УГЛТУ. В районе автозаправки «Лукойл» машину занесло и сначала она задела «ВАЗ-2109», после чего лоб в лоб столкнулась с «Ford», - рассказали в службе спасения «Сова».
Фото: служба спасения "Сова"
К счастью, из людей в аварии никто не пострадал.
Фото: служба спасения "Сова"