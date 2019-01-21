2019-01-21T07:13:38+03:00
Происшествия

Возле АЗС на Сибирском тракте столкнулись три легковушки

К счастью, из людей в аварии никто не пострадал
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
Изменить размер текста:

На Сибирском тракте минувшей ночью произошла массовая авария. На скользской дороге занесло и начало мотать в разные стороны вазовскую «девяносто девятую». Водитель всячески старался выровнять ход лешковушки, но ДТП избежать не удалось.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- «ВАЗ-2199» двигался по Сибирскому тракту со стороны УГЛТУ. В районе автозаправки «Лукойл» машину занесло и сначала она задела «ВАЗ-2109», после чего лоб в лоб столкнулась с «Ford», - рассказали в службе спасения «Сова».

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

К счастью, из людей в аварии никто не пострадал.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Потерявшиеся на севере Свердловской области туристы вышли на связь
В Верхней Пышме судебные приставы закрыли опасный завод
В Екатеринбурге из-за кучи мусора загорелся центральный офис СКБ-Банка
Пропавшая в Большом Истоке школьница нашлась
Под Сысертью во время выгула собаки пропала 15-летняя школьница
В Екатеринбурге на Объездной дороге разбился молодой таксист
Уральца за чтение и тренировки отпустили из колонии домой
«У нас есть больше, чем победа»: экипаж Сергея Карякина вернулся из Перу в Екатеринбург
В Свердловской области ожидаются сильные снегопады и метели
Депутат Госдумы будет требовать для Свердловской области отмены коммунальных долгов
На Среднем Урале в крещенские купели окунулись 68 тысяч человек
Пропавшую школьницу из Качканара нашли
Сотрудники МЧС завалили снегом самодельную купель на Шарташе
В Серове рецидивист похитил у женщины 81 тысячу рублей после ночи проведенной совместно с ней гостинице
Из-за пропажи 13-летней школьницы в Качканаре подняли по тревоге весь личный состав полиции
8 тысяч жителей Екатеринбурга окунулись в купель
«Вспыхнули жировые отложения в вентиляции»: в центре Екатеринбурга из ресторана эвакуировали 35 человек
Назначен куратор довыборов в Госдуму по Серовскому округу, на которые сватают Шипулина
В Каменске-Уральском вводят карантин по гриппу
Прокуратура проверяет авиакомпанию «Роял Флайт» из-за задержки рейса Екатеринбург-Нячанг на 6,5 часов
Под Екатеринбургом столкнулись «Ауди» и «ВАЗ» : погибли 83-летний водитель со своей женой
В Богдановиче мать погибшего в аварии попросила не сажать виновницу ДТП
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
В Нижнем Тагиле осудили воров-«многостаночников»
Министр ЖКХ обязал свердловских мэров купить дополнительные баки для мусора
Три водоема в Свердловской области опасны для крещенских купаний
Раз лисичка, два лисичка: на Среднем Урале начался учет диких животных
Екатеринбургские врачи впервые в УрФО одновременно удалили пациенту опухоли в мозге и легком