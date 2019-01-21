Возле АЗС на Сибирском тракте столкнулись три легковушки

СЕГОДНЯ 07:11 2019-01-21T07:13:38+03:00

К счастью, из людей в аварии никто не пострадал

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На Сибирском тракте минувшей ночью произошла массовая авария. На скользской дороге занесло и начало мотать в разные стороны вазовскую «девяносто девятую». Водитель всячески старался выровнять ход лешковушки, но ДТП избежать не удалось.

Фото: служба спасения "Сова"

- «ВАЗ-2199» двигался по Сибирскому тракту со стороны УГЛТУ. В районе автозаправки «Лукойл» машину занесло и сначала она задела «ВАЗ-2109», после чего лоб в лоб столкнулась с «Ford», - рассказали в службе спасения «Сова».

Фото: служба спасения "Сова"

К счастью, из людей в аварии никто не пострадал.