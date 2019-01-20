2019-01-20T17:03:03+03:00
Общество

Пропавшая в Большом Истоке школьница нашлась

Девочка жива. Все в порядке и с собакой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В поселке Большой Исток закончились поиски 15-летней Елизаветы Исаковой. Из дома подросток ушла еще утром 19 января. Она пошла выгуливать собаку, но обратно не вернулась.

Спустя несколько часов после начала поисковой операции, девочка нашлась. Обнаружили ее волонтеры отряда «Прорыв» на территории поселка. Девочка жива, с собакой тоже все в порядке.

- Пока с подростком работает инспектор по делам несовершеннолетних, - коротко прокомментировали в отряде.

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