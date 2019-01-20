Под Сысертью во время выгула собаки пропала 15-летняя школьница
В поселке Большой Исток, находящемся под Сысертью, пропала 15-летняя школьница. Елизавета Исаева пошла на прогулку со своей собакой породы «Метис-терьер», и с тех пор девочку никто не видел. На связь подросток не выходит уже сутки.
- Рост - 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глава карие. Кличка собаки - Тошка-Гретта. Окрас черный, на на груди белая полоска, - говорится в ориентировке поискового отряда «Прорыв».
В день пропажи Елизавета была одета в горнолыжный костюм: черные штаны и синюю куртку с с орнаментом из красных цветов, коричневые дутыши с рисунком «снежинка».
В свободное время школьница помогала поисковому отряду в качестве добровольца, расклеивая листовки и размещая посты о пропавших в интернете.
Всех, кому что либо известно о местонахождении Елизаветы Исаевой, огромная просьба сообщить координатору поиска Наталии - +7-9000-44-02-20.