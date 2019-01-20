2019-01-20T14:22:49+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на Объездной дороге разбился молодой таксист

Автомобиль на полном ходу влетел под грузовик
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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В Екатеринбурге на Объездной дороге произошла жуткая авария. На первом километре автомобиль такси на полном ходу врезался в припаркованную на обочине фуру.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Водитель Datsun, двигаясь со стороны Чусовского тракта в сторону улицы Светлореченской, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий большегруз, - сообщил капитан полиции Тимофей Гончаров.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Удар был такой силы, что легковушка практически полностью оказалась подмята под грузовик. В момент аварии, водитель ехал один, без пассажиров. От полученных травм 26-летний мужчина, к сожалению, скончался на месте. Чтобы достать тело, спасателям пришлось распиливать машину.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

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