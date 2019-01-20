Уральца за чтение и тренировки отпустили из колонии домой

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-20T11:37:57+03:00

Это второй случай в области, когда осужденному разрешают доотбыть наказание в кругу семьи

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В Каменск-Уральской колонии-поселения осужденного отпустили домой до окончания срока. Это всего второй случай в регионе, когда наказание разрешают доотбыть в кругу семьи.

- Осужденным, не нарушающим порядок и имеющим семьи, может быть разрешено проживание с ними на жилой площади, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, на территории которого расположена колония, - объяснил пресс-секретарь ГУФСИН Свердловской области Александр Левченко. - Николай является уроженцем нашего города.

Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области

Сам мужчина рассказал, что целенаправленно стремился раньше вернуться домой. В колонии он не только соблюдал все правила, но и был активистом: являлся руководителем студии кабельного телевидения, входил в литературный кружок, участвовал в спортивных соревнованиях. Сейчас мужчина устроился на работу - трудится продавцом в одном из магазинов.

Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области

В настоящее время в учреждении готовится еще 2 материала по проживанию осужденных за пределами ИУ.