Уральца за чтение и тренировки отпустили из колонии домой
В Каменск-Уральской колонии-поселения осужденного отпустили домой до окончания срока. Это всего второй случай в регионе, когда наказание разрешают доотбыть в кругу семьи.
- Осужденным, не нарушающим порядок и имеющим семьи, может быть разрешено проживание с ними на жилой площади, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, на территории которого расположена колония, - объяснил пресс-секретарь ГУФСИН Свердловской области Александр Левченко. - Николай является уроженцем нашего города.
Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области
Сам мужчина рассказал, что целенаправленно стремился раньше вернуться домой. В колонии он не только соблюдал все правила, но и был активистом: являлся руководителем студии кабельного телевидения, входил в литературный кружок, участвовал в спортивных соревнованиях. Сейчас мужчина устроился на работу - трудится продавцом в одном из магазинов.
Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области
В настоящее время в учреждении готовится еще 2 материала по проживанию осужденных за пределами ИУ.