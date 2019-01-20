«У нас есть больше, чем победа»: экипаж Сергея Карякина вернулся из Перу в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-20T10:50:10+03:00

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Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка сегодня вернулся в Екатеринбург. В общей сложности перелет из Перу домой занял 32 часа. Во время пересадки в московском Шереметьево уральцев своей встречей приятно удивили болельщики из Болгарии, Москвы и Дубны.

Фото: страница Сергея Карякина в соцсети

Но еще более яркой стала встреча гонщиков в родной уральской столице. Несмотря на то, что самолет с участниками «Дакара» на борту приземлился в «Кольцово» поздней ночью, втречать спортсменов приехали десятки болельщиков и, конечно, члены семьи.

Фото: страница Сергея Карякина в соцсети

- Я очень многое понял за этот «Дакар». Он показал , что у нас есть больше чем победа, и для меня это гораздо важнее - имею ввиду наших болельщиков, которые продолжают верить в тебя даже в самые тяжёлые моменты. Те тысячи комментариев и сообщений, которые приходили, я читал лично, и именно они давали мне силы каждый день бороться с теми сложностями, которые у нас происходили, - поделился Сергей Карякин. - Это то, что никогда не купишь за деньги, не возьмёшь в кредит, это просто то, что есть или нет. И я счастлив и горд, что у меня такая группа поддержки.

Фото: страница Сергея Карякина в соцсети

После этого Карякин пообещал, что класс багги обязательно ему покорится. В ближайшее время спортсмен начнет заниматься поисками бюджета на «Дакар-2020».