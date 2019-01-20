2019-01-20T10:00:56+03:00
Авто

В Свердловской области ожидаются сильные снегопады и метели

Водителей просят быть терпеливыми и не пытаться обгонять чистящую спецтехнику
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Для своевременной чистки дорог на уральских трассах уже работают порядка 400 спецмашинДля своевременной чистки дорог на уральских трассах уже работают порядка 400 спецмашинФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловчан вновь ожидают сильные снегопады. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах области пройдут метели.

В воскресенье, 20 января, ожидается облачная погода с прояснениями, снег. Температура воздуха составит -2, -7 градусов. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду.

В понедельник, 21 января, будет переменная облачность и обильные снегопады. Днем -9, -14 градусов, ночью -12, 17. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 22 января, синоптики обещают пасмурную погоду с прояснениями, снег и слабые метели. Днем столбики термометров покажут -9, -14 градусов, ночью опустятся до -12, 17. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду.

Для своевременной чистки дорог на уральских трассах уже работают порядка 400 спецмашин. За состоянием проезжей части и погоды также следят 90 видеокамер и 35 метеостанций.

- Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Не затрудняйте работу снегоуборочной техники и не мешайте расчистке трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон, - прокомментировали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

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