2019-01-20T08:54:27+03:00
Недвижимость

Депутат Госдумы будет требовать для Свердловской области отмены коммунальных долгов

Поводом стало списание задолженности за газ у жителей Чечни
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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По мнению чиновника, на Урале можно списать долги за отоплениеПо мнению чиновника, на Урале можно списать долги за отоплениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На прошлой недели всех россиян всколыхнула новость о том, что в Чечне списали баснословные долги за газ. В общей сложности жители Республики не заплатили девять миллиардов рублей.

Тут же в других регионах начались недовольства - почему одним можно не платить, а другим нельзя. В связи с этим депутат Госдумы от Среднего Урала Дмитрий Ионин намерен требовать отмены коммунальных долгов и для свердловчан.

- Фактически социально-экономическая ситуация сегодняшнего дня давно перевела тему платежей за ЖКХ из рыночных отношений в социально-политические. Просто прокуратура в Чечне впервые признала это де-факто. Поэтому логично, что, обратив на это внимание, другие регионы начали говорить «мы тоже хотим». Это правильно, - сказал депутат в интервью с «Газета.Ru». - Я, основываясь на чеченском прецеденте, настаиваю, чтобы наш надзорный орган действовал аналогично.

По мнению чиновника, на Урале можно списать долги за отопление, которые сейчас составляют 8,6 миллиарда рублей.

- Хотя не исключено, что после такого резонанса властям будет проще пойти на отмену решения в Чечне, - резюмировал Ионин.

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