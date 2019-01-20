На Среднем Урале в крещенские купели окунулись 68 тысяч человек

СЕГОДНЯ 08:20 2019-01-20T08:23:44+03:00

Сегодня все купели будут огорожены и во избежание ЧП засыпаны снегом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За их безопасностью следили 2000 полицейских, спасателей и медиков

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В Свердловской области подвели итоги празднования христианского праздника Крещения Господня. Традиционно в этот день православные верующие окунаются в купелях. На Среднем Урале это сделали 68 тысяч человек. Почти половина из них - екатеринбуржцы. Самыми популярными стали иордани на озере Шарташ в Екатеринбурге и Тагильском пруду в Нижнем Тагиле.

- Для безопасного купания жителей на территории муниципальных образований были организованы 152 купели, которые накануне проверили сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. В период Крещенских купаний сотрудники МЧС в ходе патрулирования водоемов выявили и совместно с администрацией оперативно ликвидировали несанкционированную купель, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

За безопасностью окунающихся следили 2000 полицейских, спасателей и медиков. В местах массовых купаний были развернуты 134 пункта обогрева, в некоторых даже угощали кашей из полевой кухни.

Сегодня все купели будут огорожены и во избежание ЧП засыпаны снегом.