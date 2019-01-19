Пропавшую школьницу из Качканара нашли

СЕГОДНЯ 17:43 2019-01-19T17:45:15+03:00

Девочка провела ночь вне дома со своей подругой, которая тоже ушла из дома без разрешения. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

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Полиция Качканара нашла 13-летнюю школьницу, которая пропала в пятницу вечером. Как оказалось, девочка проводила время с друзьями.

- В ходе розыскных мероприятий было установлено, что Анастасия пришла домой около 16:00, позвонила отцу и попросилась погулять, но он ее не отпустил, так как ранее она вернулась позже обговоренного с отцом времени, - поясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - После этого она ушла из дома и родственники не знали, где она находится.

32 человека, разделенные на 8 поисковых групп проверяли места, в которых могла находиться девочка. В итоге в субботу днем одна из них обнаружила ее дома у другого школьника.

- С Анастасией была еще одна школьница - Дарья 2007 года рождения, - поясняют в ведомстве. - Она не появлялась дома с 15:00 17 января, однако ее родители не сообщали о пропаже ребенка в полицию. Факт ухода был установлен сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних полиции. В отношении несовершеннолетних никаких противоправных действий не совершалось.