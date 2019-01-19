Сотрудники МЧС завалили снегом самодельную купель на Шарташе

СЕГОДНЯ 15:28 2019-01-19T15:28:30+03:00

Также завалят снегом и официальные купели в ночь с субботы на воскресенье. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Теперь местные жители не смогут ею воспользоваться

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На озере Шарташ сотрудники МЧС обнаружили сегодня самодельную купель на улице Отдыха. Ее вырубили местные жители во льду, чтобы окунуться во время Крещенских купаний.

- Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации ликвидировали ее, засыпав снегом, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Аналогичное ждет и все остальные несанкционированные купели, отмечают в МЧС. Однако и с теми купелями, которые сделаны по всем правилам, спасатели поступят также в полночь, когда закончатся Крещенския купания.