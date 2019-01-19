2019-01-19T11:49:37+03:00
Происшествия

В Серове рецидивист похитил у женщины 81 тысячу рублей после ночи проведенной совместно с ней гостинице

Его поймали через несколько месяцев в Краснотурьинске
Данил СВЕЧКОВ
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Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полиция Серова задержала мужчину, который обокрал свою знакомую после совместной ночи, проведенной в гостинице. Мужчине этому 47 лет. Он нигде не работает и ранее уже был судим за грабеж, разбой и угон машины. В последний раз рецидивист вышел на свободу в августе прошлого года. Со своей жертвой он был знаком более десяти лет. В конце прошлого октября он пришел к ней в гости.

- За бокалом женщина сообщила гостю о том, что у нее есть кредитная карта, на счету которой лежит 85 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. - Она также поведала гостю о ближайших планах по снятию наличности и приобретению автомобиля.

К банкомату они пошли вместе, потом купили алкоголь и заселились на ночь в гостинице. А утром женщина проснулась в номере одна. Ни мужчины рядом, ни денег. Как позже выяснилось, мужчина поспешил скрыться из города. Позже его задержали в Краснотурьинске. Теперь ему грозит пять лет лишения свободы.

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