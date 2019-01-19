2019-01-19T10:16:06+03:00
Происшествия

Из-за пропажи 13-летней школьницы в Качканаре подняли по тревоге весь личный состав полиции

Она ушла из дома в пятницу вечером и не вернулась
Данил СВЕЧКОВ
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Ранее девочка из дома не уходила. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиРанее девочка из дома не уходила. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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Полиция Качканара объявила в розыск 13-летнюю ученицу Лицея №6 по имени Анастасия. Из-за ее исчезновения этим утром был поднят по тревоге весь личный состав полиции Качканара. В поисках участвуют сотрудники Росгвардии, дружинники и добровольцы.

- 18 января в 17:00 девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Ранее ребенок из дома не уходил. Может находиться с несовершеннолетней подругой.

Приметы девочки: рост 140 сантиметров, телосложение плотное, глаза темно-карие, волосы темно-русые.

Была одета в черный пуховик до колена с капюшоном, шапку и шарф серого цвета, а также джинсы черные и угги черные.

Всех, кто знает, где находится девочка, сотрудники полиции просят сообщить им по телефонам: «02», +7(999)368-06-82, либо +7(922)606-92-50.

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