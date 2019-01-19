2019-01-19T10:30:47+03:00
Общество

8 тысяч жителей Екатеринбурга окунулись в купель

За безопасностью верующих следят две тысячи спасателей, полицейских и врачей
Данил СВЕЧКОВ
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Окунаться в воду нужно не больше трех раз.Окунаться в воду нужно не больше трех раз.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшей ночью в купели на водоемах Свердловской области окунулись 18 тысяч человек. Из них в одном только Екатеринбурге 8 тысяч. Крещенские купания проходят без происшествий, сообщают в МЧС.

За безопасностью во время купаний следят две тысячи спасателей, медиков и сотрудников полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За безопасностью во время купаний следят две тысячи спасателей, медиков и сотрудников полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Почти все купели и иордани оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, а также точками с горячими напитками, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - На местах купаний дежурят спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции, безопасность обеспечивают почти 2 тысячи человек.

Вместе с тем, спасатели напоминают о мерах безопасности, которые следует соблюдать при купании. Так, купаться можно только в местах, специально оборудованных для крещенских купаний. Запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых. Не разрешается нырять в воду непосредственно со льда. При купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать тесноты и давки. Запрещено купание в ледяной воде в состоянии алкогольного опьянения.

Купаться можно только на специально оборудованных купелях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купаться можно только на специально оборудованных купелях.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По Свердловской области в крещенских купаниях за ночь приняли участие 18 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По Свердловской области в крещенских купаниях за ночь приняли участие 18 тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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