2019-01-19T07:32:42+03:00
Происшествия

«Вспыхнули жировые отложения в вентиляции»: в центре Екатеринбурга из ресторана эвакуировали 35 человек

На место ЧП выезжало четыре пожарные машины
Данил СВЕЧКОВ
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Никто из людей не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиНикто из людей не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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На улице Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге минувшим вечером загорелся ресторан «Grand Урюк». Сразу после того, как в здании сработала пожарная сигнализация, из него были эвакуированы 35 человек.

- Прибывшие огнеборцы установили, что в вентиляционной камере произошло возгорание жировых отложений на площади в 2 квадратных метра, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Возгорание потушено персоналом до прибытия пожарных с помощью огнетушителей. Огнеборцы провели обследование всех помещений административного здания и кровли, организовали проветривание помещений.

На месте ЧП работали четыре пожарные машины и 11 сотрудников МЧС. Никто из людей не пострадал.

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