«Вспыхнули жировые отложения в вентиляции»: в центре Екатеринбурга из ресторана эвакуировали 35 человек
На улице Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге минувшим вечером загорелся ресторан «Grand Урюк». Сразу после того, как в здании сработала пожарная сигнализация, из него были эвакуированы 35 человек.
- Прибывшие огнеборцы установили, что в вентиляционной камере произошло возгорание жировых отложений на площади в 2 квадратных метра, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Возгорание потушено персоналом до прибытия пожарных с помощью огнетушителей. Огнеборцы провели обследование всех помещений административного здания и кровли, организовали проветривание помещений.
На месте ЧП работали четыре пожарные машины и 11 сотрудников МЧС. Никто из людей не пострадал.