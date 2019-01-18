Назначен куратор довыборов в Госдуму по Серовскому округу, на которые сватают Шипулина

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-18T17:49:39+03:00

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Стал известен уполномоченный по проведению довыборов в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу. Им стал депутат Госдумы Максим Иванов. Как сообщили «Комсомолке» помощники парламентария, политик не только будет курировать эту кампанию по линии партии.

Отныне Иванов будет помогать своим однопартийцам с предвыборной программой, и помогать в проведении избирательной кампании.

- Будем работать справедливо, жестко, эффективно, - написал Иванов в своем аккаунте в соцсети.

Довыборы состоятся в сентябре 2019 года. Основным претендентом на мандат называют олимпийского чемпиона, недавно завершившего карьеру Антона Шипулина. Ранее его коллега, депутат Госдумы Сергей Чепиков заявлял о том, что бывший биатлонист может сделать прекрасную политическую карьеру.