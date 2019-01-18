В Каменске-Уральском вводят карантин по гриппу

СЕГОДНЯ 17:00 2019-01-18T17:02:47+03:00

Сколько продлится карантин в мэрии сказать пока не могут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под запретом массовые мероприятия. Школьники будут ходить на уроки в масках и сидеть весь день в одном классе

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В воскресенье в Каменске-Уральском введут карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сегодня, 18 января, заявили в мэрии города.

- Карантин не предполагает закрытие школ, детских садов и учреждений дополнительного образования Каменска-Уральского, - сообщают в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского. - В данном случае речь идет об отмене массовых мероприятий внутри самих учреждений. В школах вводится масочный режим. Учебный процесс у школьников будет осуществляться без перемещения из класса в класс.

Сколько продлится карантин в мэрии сказать пока не могут. Но они надеются, что за выходные ситуация с количеством заболевших изменится в лучшую сторону.