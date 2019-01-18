Прокуратура проверяет авиакомпанию «Роял Флайт» из-за задержки рейса Екатеринбург-Нячанг на 6,5 часов

СЕГОДНЯ 16:22 2019-01-18T16:24:34+03:00

По пути в Нячанг самолету пришлось совершить посадку в Новосибирске для дозаправки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воздушное судно должно было вылететь во Вьетнам еще в четверг вечером, но вылетело только ближе к утру пятницы

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В надзорном ведомстве заинтересовались ситуацией с задержкой рейса авиакомпании «Роял Флайт». В четверг самолет должен был вылететь из Екатеринбурга во вьетнамский Нячанг, однако подзадержался.

- Вылет по расписанию должен был состояться в 21 час 05 минут, - сообщают в Уральской транспортной прокуратуре. - Фактически воздушное судно вылетело в 03 часа 20 минут 18 января.

На рейс зарегистрировалось 329 пассажиров, в том числе 29 детей.

- По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, защите прав потребителей, о лицензировании, - добавили в ведомстве.

Сегодня стало известно, что пассажиры добрались до Нячанга. Правда, им пришлось совершить посадку в Новосибирске для дозаправки.