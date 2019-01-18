Под Екатеринбургом столкнулись «Ауди» и «ВАЗ» : погибли 83-летний водитель со своей женой

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-18T15:03:35+03:00

Чтобы вынуть тела погибших из покореженной машины, спасатели МЧС сняли с автомобиля крышу при помощи специнструмента. Фото: УГИБДД по Свердловской области

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Минувшим утром на 59-м километре федеральной дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган произошла авария - столкнулись лоб в лоб «Ауди» и «ВАЗ-2115».

- В 11.00 водитель «Ауди», 42-летний мужчина, двигаясь со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ-2115», - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Отечественной машиной управлял водитель 1936 года рождения. На пассажирском сидении рядом с ним находилась его жена 1945 года рождения. Они погибли на месте.

Чтобы извлечь погибших из покореженной машины, сотрудники ГИБДД вызвали МЧС. С помощью специнструмента спасатели сняли крышу с отечественной легковушки. Водитель иномарки выжил. Его с травмами различной степени тяжести увезли в больницу Каменска-Уральского.

- Сотрудники ГИБДД организовали на дороге реверсивное движение, - добавили в ведомстве. - На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причина ДТП устанавливаются.