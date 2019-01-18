В Богдановиче мать погибшего в аварии попросила не сажать виновницу ДТП

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-18T14:45:30+03:00

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В Богдановиче 35-летняя автоледи смогла избежать тюремного срока за смертельную аварию. В тот злополучный день женщина выпила, а после собралась в гости. Правда поехать обвиняемая решила не на общественном транспорте, а самолично сев за руль своей «Chevrolet Lacetti» и взял маленького ребенка.

На участке между Богдановичем и селом Коменки женщина не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с вазовской легковушкой.

- Водитель «ВАЗ-21150» скончался, его спутница получила увечья средней тяжести. Травмы получила и виновница ДТП. Ребенок был не пристегнут, но не пострадал, - сообщили в ОМВД РФ по Богдановичскому району. - В ходе судебного заседания женщина свою вину признала, раскаялась и извинилась перед родственниками погибшего.

Женщине грозило от 2 до 7 лет колонии, однако суд вынес куда более мягкий вердикт. Большую роль здесь сыграла просьба матери погибшего не отправлять виновницу в тюрьму, так как она воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

В результате служители Фемиды назначили подсудимой три года условно, на такой же срок запретили садиться за руль и обязали выплатить потерпевшим компенсацию материального и морального вреда.