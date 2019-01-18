В Нижнем Тагиле осудили воров-«многостаночников»

СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-18T13:26:07+03:00

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В Нижнем Тагиле отправили за решетку двух родных братьев. Родственников признали виновными в серии дерзских краж и ограблений.

Налетчики нападали на прохожих, брызгали им в лицо газовым баллончиком, после чего срывали ювелирные украшения и отбирали деньги. Жертвами чаще всего становились пожилые женщины.

- Помимо этого следствием установлена причастность братьев к ряду краж имущества из квартир, которые они снимали посуточно, а также велосипедов из пунктов проката, взятых по чужим документам, ранее также похищенным, - рассказали в пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Суд с учетом ранее вынесенных приговоров приговорил младшего брата к семи годам колонии общего режима, старший проведет девять лет в колонии строгого режима.