В Нижнем Тагиле осудили воров-«многостаночников»
В Нижнем Тагиле отправили за решетку двух родных братьев. Родственников признали виновными в серии дерзских краж и ограблений.
Налетчики нападали на прохожих, брызгали им в лицо газовым баллончиком, после чего срывали ювелирные украшения и отбирали деньги. Жертвами чаще всего становились пожилые женщины.
- Помимо этого следствием установлена причастность братьев к ряду краж имущества из квартир, которые они снимали посуточно, а также велосипедов из пунктов проката, взятых по чужим документам, ранее также похищенным, - рассказали в пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Суд с учетом ранее вынесенных приговоров приговорил младшего брата к семи годам колонии общего режима, старший проведет девять лет в колонии строгого режима.